В Греции опровергли планы премьера занять пост главы Еврокомиссии

У премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса нет планов заменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии, заявила пресс-секретарь Мицотакиса Аристотелия Пелони, пишет 13 июня Kathimerini.
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