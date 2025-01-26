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Украинские издания публикуют некий «100-дневный план Трампа по завершению войны», который якобы был передан американскими дипломатами своим европейским коллегам, а оттуда попал в руки к уже к украинским.

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