Украинские издания публикуют некий «100-дневный план Трампа по завершению войны», который якобы был передан американскими дипломатами своим европейским коллегам, а оттуда попал в руки к уже к украинским.
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Украинские издания публикуют некий «100-дневный план Трампа по завершению войны», который якобы был передан американскими дипломатами своим европейским коллегам, а оттуда попал в руки к уже к украинским.
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