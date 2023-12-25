Польские фермеры прекратили блокаду для украинских грузовиков

Польские фермеры прекратили блокаду одного из пограничных переходов между Украиной и Польшей, и движение грузовиков было полностью восстановлено, сообщила в воскресенье украинская пограничная служба, которую цитирует Reuters.
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