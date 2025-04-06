Гретцки не сдержал эмоций, когда Овечкин побил его рекорд. Видео

Канадец Уэйн Гретцки обнял российского хоккеиста Александра Овечкина после того, как тот стал новым рекордсменом по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обойдя канадца.
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