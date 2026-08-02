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ПроПаника

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Планирование материнства: какие возможности сегодня есть у современной женщины

Планирование материнства: какие возможности сегодня есть у современной женщины

Представления о планировании семьи за последние десятилетия заметно изменились. Если раньше решение о рождении ребенка часто принималось под влиянием жизненных обстоятельств, то сегодня все больше женщин подходят к этому вопросу осознанно.

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