Этой осенью предстоит посадить более 26 миллионов деревьев

Нынешней осенью на площади в четыре тысячи гектаров планируется посадить более 26 миллионов деревьев с целью восстановления лесов, в которых имела место незаконная вырубка, а также для улучшения качества окружающей среды.
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