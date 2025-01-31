Психиатр рассказал, как понять, что ребенку необходима помощь

Фото: Наталья СомоваГлавный врач ГБУЗ РК «Клиническая психиатрическая больница № 5», Александр Солдатенко, в интервью «Крымской газете» рассказал о тревожной тенденции: психические расстройства «молодеют», а родители часто не замечают первых признаков у своих детей.