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Крымское информационное агентство

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Психиатр рассказал, как понять, что ребенку необходима помощь

Психиатр рассказал, как понять, что ребенку необходима помощь

Фото: Наталья СомоваГлавный врач ГБУЗ РК «Клиническая психиатрическая больница № 5», Александр Солдатенко, в интервью «Крымской газете» рассказал о тревожной тенденции: психические расстройства «молодеют», а родители часто не замечают первых признаков у своих детей.

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