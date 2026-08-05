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Царьград

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Минобороны РФ предупредило Украину о сложностях зимой

Минобороны РФ предупредило Украину о сложностях зимой

Минобороны России предупредило Украину о трудностях с электричеством и отоплением зимой. Президент Украины Владимир Зеленский также выражал опасения, связывая их с атаками на инфраструктуру и дефицитом ресурсов.

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