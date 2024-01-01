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62ИНФО | Новости Рязани

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Под Рязанью 1 января внедорожник Land Rover вылетел в кювет

Под Рязанью 1 января внедорожник Land Rover вылетел в кювет

О происшествии пишет "МК в Рязани". Land Rover Freelander двигался в направлении населенного пункта Деулино, однако водитель не смог удержать машину на проезжей части - автомобиль оказался в заснеженном кювете.

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