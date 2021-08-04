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Оргкомитет Игр в Токио: массовое инфицирование в сборной Греции является очагом заражения

Оргкомитет Игр в Токио: массовое инфицирование в сборной Греции является очагом заражения

Сегодня, 4 августа, оргкомитет Игр в Токио сообщил об обнаружении заражения у 29 человек, задействованных в проведении Олимпиады, что стало суточным максимумом соответствующего показателя.

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