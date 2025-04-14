Ульянов предложил Рубио прекратить нападения Украины на мирных жителей РФ

БЕРЛИН, 14 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов спросил у госсекретаря США Марко Рубио, не хочет ли он прекратить атаки Украины на российских мирных жителей.
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