AppleInsider: татуировки мешают корректной работе Apple Watch и других часов

Татуировки на запястьях могут мешать правильной работе умных часов. Об этом сообщает издание AppleInsider, ссылаясь на опыт пользователя Apple Watch, который столкнулся с проблемой некорректного измерения пульса из-за татуировки.
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