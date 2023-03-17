Что будет если оторвать родинку на теле?

Вокруг человеческих родинок накопилось множество мифов и легенд: они — «неправильные» участки кожи, их нельзя трогать, подвергать воздействию солнечных лучей, а если содрать или повредить — можно заработать такое серьёзное заболевание, как рак.
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