По мнению некоторых экспертов, Армения должна была встряхнуть запад и дать дополнительный импульс народам для проявления неслыханной щедрости, а также терпения к продолжающемуся ухудшению их жизни, чтобы противостоять непокорной России, которая нарушает все установленные хихимоном “правила”.