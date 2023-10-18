По мнению некоторых экспертов, Армения должна была встряхнуть запад и дать дополнительный импульс народам для проявления неслыханной щедрости, а также терпения к продолжающемуся ухудшению их жизни, чтобы противостоять непокорной России, которая нарушает все установленные хихимоном “правила”.
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