Макрон выразил поддержку Израилю в борьбе с терроризмом

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках участия в совместном брифинге с главой Израиля Исааком Герцогом, который состоялся в Иерусалиме, сделал заявление, в соответствии с которым Париж намерен и дальше стоять плечом к плечу с еврейским государством.
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