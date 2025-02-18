Звезды, которые потеряли миллионы: как Аль Пачино, Джонни Депп и другие знаменитости разорились

Голливудские звезды часто ассоциируются с роскошью, миллионными гонорарами и беззаботной жизнью. Однако за кулисами славы многие из них сталкивались с финансовыми трудностями, теряя состояния из-за расточительства, неудачных решений или внешних обстоятельств.