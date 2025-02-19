Внучка Олега Ефремова, угнанная у друга модель, победительница «За стеклом»: похождения Бориса Ельцина-младшего

У первого президента России было шесть внуков, однако его любимчиком считали сына Татьяны Юмашевой. Мальчика назвали в честь знаменитого деда, вот только политической карьеры он не построил, превратившись для окружающих в типичного прожигателя жизни.
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