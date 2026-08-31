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ФедералПресс

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Дептранс Нижнего Новгорода вновь возглавит Елена Кузнецова

Дептранс Нижнего Новгорода вновь возглавит Елена Кузнецова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа, ФедералПресс. С 1 сентября департамент транспорта Нижнего Новгорода возглавит Елена Кузнецова.

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