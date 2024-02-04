Экс-игрок «Зенита»: Клуб часто принимает непрофессиональные решения

Бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» (1984 — год единственного чемпионства клуба из Ленинграда в союзном чемпионате) Александр Канищев считает, что петербургский клуб мог бы сохранить в своем составе защитника Данилу Кругового, подписавшего контракт с ЦСКА, который стартует летом.