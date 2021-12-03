У школьников должно быть не меньше 10 часов на внеучебную деятельность – Минпросвет

Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на VIII Всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования детейСистема дополнительного образования должна учитывать потребности, которые есть у школьников.
Об этом заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на VIII Всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования детейСистема дополнительного образования должна учитывать потребности, которые есть у школьников.
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