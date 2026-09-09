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Татар-информ

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Баширов: «Жаль, но мы не могли оставить Кузнецова»

Баширов: «Жаль, но мы не могли оставить Кузнецова»

Фото: hcsalavat.ru Генеральный менеджер клуба Ринат Баширов впервые развернуто прокомментировал расставание с Евгением Кузнецовым, чей переход в «Сибирь» уже состоялся.

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