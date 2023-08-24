Барнаульские электроэнергетики восстановили благоустройство после ремонтов

Большинство ордеров БСК закрывает досрочно Благоустройство / Фото: БСК Специалисты "Барнаульской сетевой компании" за семь месяцев 2023 года восстановили благоустройство после ремонтов электрических сетей по 98 адресам во всех районах города.
Большинство ордеров БСК закрывает досрочно Благоустройство / Фото: БСК Специалисты "Барнаульской сетевой компании" за семь месяцев 2023 года восстановили благоустройство после ремонтов электрических сетей по 98 адресам во всех районах города.
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