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Барнаульские электроэнергетики восстановили благоустройство после ремонтов

Барнаульские электроэнергетики восстановили благоустройство после ремонтов

Большинство ордеров БСК закрывает досрочно Благоустройство / Фото: БСК Специалисты "Барнаульской сетевой компании" за семь месяцев 2023 года восстановили благоустройство после ремонтов электрических сетей по 98 адресам во всех районах города.

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