Возможно, последний гол Овечкина в Кубке Стэнли-2025 – «Вашингтон» на грани вылета

1-3 в серии с «Каролиной». Тактика «Харрикейнс» в серии с «Вашингтоном» отлично работает: вяжут соперника по рукам и ногам, не дают создавать, а сами при этом стараются бросать как можно больше – что-то да залетит.
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