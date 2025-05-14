«Прииди и виждь, яко благ может быть человек»

О новых арт-пространствах, и творчестве Светланы Добычиной Русский религиозный философ Павел Флоренский считал, что художник не сочиняет образ, не накладывает краски на холст, а, напротив, с их помощью расчищает «записи.
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