Россиянам стали доступны пакетные туры на космодром «Восточный». Между запусками ракет туристы смогут осмотреть монтажно-инженерный корпус, где собираются ракеты и спутники, стартовые столы, а также, как узнать выглядит подземная инфраструктура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии