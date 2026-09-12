Командир Шкроба: харьковский котёл стал самым большим за время СВО

Котёл, в который попали ВСУ под Волчанском Харьковской области, стал самым большим по площади за всё время специальной военной операции.
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