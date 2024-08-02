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Аргентина не берет медали Олимпиады после золота в 2008-м и 2004-м

Таким образом, олимпийская сборная Аргентины не выигрывает медали на Олимпийских играх с 2008 года. Тогда в финале аргентинцы обыграли сборную Нигерии (1:0).

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