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Царьград

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"Даже в Средние века такого не было". Песков - о перепалке в Белом доме: "Не мог поверить глазам и ушам"

"Даже в Средние века такого не было". Песков - о перепалке в Белом доме: "Не мог поверить глазам и ушам"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о резонансном скандале в Овальном кабинете, который разыгрался во время вояжа просроченного украинского президента в Штаты.

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Комментарии
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Eduard
&quot;Парень в свитере&quot;,этакий образ !
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20 час.
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