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Аргументы и Факты

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Теннисистку Арину Соболенко наказали штрафом за инцидент в финале US Open

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open) назначили наказание в виде штрафа белорусской спортсменке Арине Соболенко за инцидент в финале турнира, сообщил журналист Михал Самульский.

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