«Необходимости в таких системах нет»: На Украине заморозили работы по 120-мм мобильному миномёту «Смерека»

Украинская армия останется без нового отечественного самоходного миномета, компания "Украинская бронетехника" заморозила работы над перспективным 120-мм минометным комплексом "Смерека".
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