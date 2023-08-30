Военное обозрение

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«Необходимости в таких системах нет»: На Украине заморозили работы по 120-мм мобильному миномёту «Смерека»

«Необходимости в таких системах нет»: На Украине заморозили работы по 120-мм мобильному миномёту «Смерека»

Украинская армия останется без нового отечественного самоходного миномета, компания "Украинская бронетехника" заморозила работы над перспективным 120-мм минометным комплексом "Смерека".

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