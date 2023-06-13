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Во имя любви: женщина утянула талию до 33 см по прихоти мужа

Во имя любви: женщина утянула талию до 33 см по прихоти мужа

Этель Грейнджер из Питерборо, что в английском графстве Кембриджшир стала известна всему миру как обладательница самой тонкой талии 20 века — всего 33 см! До такого состояния ее довели фантазии и фетиши мужа, который был одержим осиными талиями.

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