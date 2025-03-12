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Царьград

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В Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины

В Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины

В Джидде (Саудовская Аравия) в ночь на 11 марта прошли переговоры США и Украины по вопросу урегулирования украинского конфликта.

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