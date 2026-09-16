Мать Александра Семенова, сына экс-главы полиции Краснодара, виновного в ДТП со смертельным исходом, отправилась в колонию

Мать Александра Семенова, сына экс-главы полиции Краснодара, виновного в ДТП со смертельным исходом, отправилась в колониюВ Краснодаре суд ужесточил наказание по делу о незаконном удержании человека.
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