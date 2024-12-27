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Царьград

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Ученые предоставили график магнитных бурь на январь 2025 года

Ученые предоставили график магнитных бурь на январь 2025 года

Стало известно, в какие дни января 2025 года ожидаюся магнитные бури2025 год обещает стать самым богатым на магнитные бури, так как Солнце войдет в пик своей активности.

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