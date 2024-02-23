Рупор Зеленограда
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рупор Зеленограда

3 подписчика

Свежие комментарии

  • Модест
    Хихлы будут свою нэньку восстанавливать, вот и рабочие места.Обещания, обещани...
  • Аleksey Begovoy
    ❗Судя по всему, дорогу прокладывает Автодор, состоящий в основном из армян: один из рабочих мыл старательно кастрюлю ...Прошлись катком п...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    ага либераст высунулся и как всегда мордеус спрятал, ну ну, далеко один хрен не убежишь, хоть ты и беговой.....Ответ ностальгиру...

Короткой строкой

Короткой строкой

Праздники-праздниками, но когда в сантехническом шкафу видишь дыру в полу после т.н. капремонта, когда менялись внутридомовые инженерные системы водоснабжения (водоотведения — канализационный стояк — менялись, увы, не в каждой квартире, что приводило в итоге к заливанию), то как-то не до торжеств — мало того, что нарушена звукоизоляция с соседями, так и в гости может пожаловать незваный гость в виде 🦡 .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору