Короткой строкой

Праздники-праздниками, но когда в сантехническом шкафу видишь дыру в полу после т.н. капремонта, когда менялись внутридомовые инженерные системы водоснабжения (водоотведения — канализационный стояк — менялись, увы, не в каждой квартире, что приводило в итоге к заливанию), то как-то не до торжеств — мало того, что нарушена звукоизоляция с соседями, так и в гости может пожаловать незваный гость в виде 🦡 .