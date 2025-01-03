Тамбовский регоператор по обращению с отходами должен бюджету 77 млн рублей

Долг АО «Тамбовская сетевая компания» по платежам в бюджет вырос почти на 10 миллионов рублей. По данным интернет-сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес», на 10 ноября организация должна около 77 миллионов рублей, тогда как на 10 августа долг составлял 67 миллионов.
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