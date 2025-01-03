Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Тамбовский регоператор по обращению с отходами должен бюджету 77 млн рублей

Тамбовский регоператор по обращению с отходами должен бюджету 77 млн рублей

Долг АО «Тамбовская сетевая компания» по платежам в бюджет вырос почти на 10 миллионов рублей. По данным интернет-сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес», на 10 ноября организация должна около 77 миллионов рублей, тогда как на 10 августа долг составлял 67 миллионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх