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В Магнитогорске сотрудница предприятия украла мыла и туалетной бумаги на миллион

В Магнитогорске сотрудница предприятия украла мыла и туалетной бумаги на миллион

Туалетные принадлежности предприимчивая дама перепродавала. Можно ли заработать миллион на туалетной бумаге? Можно, если изначально ее не покупать.

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