Лариса Гузеева возмутилась инфантильностью 40-летних женщин. Многим это не понравилось

ВМ

Владимир Минаков

"Ну выглядят современные сорокалетние помоложе, и что?" На долю тех, сорокалетних женщин, судьба водрузила просто огромную и тяжёлую ношу - Первая мировая война, революция, бандитизм, голод и разруха. И восстановление Советского государства, а потом - война... Адский труд, на коровах поля пахали именно женщины, потому что мужики на фронт ушли - именно они были кормильцами и фронта, и тыла страны... Как можно хорошо выглядеть, когда в виде премии за две сотни трудодней, дали премию - три (!) метра ситца на сарафан ( как моей маме в колхозе на Алтае)... Разве можно сравнивать совершенно не сопоставимые условия жизни, труда и быта тогда и сейчас? Возьмите для примера тех же доярок. Тогда по два и больше десятка коров дважды в день доили вручную. Теперь у таких бабушек все пальцы скрючены - и полиартриты, и подагры, и ломка суставов... И сейчас, когда и дойка механизирована, и помещения утеплены... А не обзаводятся девчата семьями - и гулять многим хочется, не сковывая себя обязательствами, и учёба, карьерный рост, и запросы - нужны богатые и обеспеченные, при которых можно жить, не работая... Применять мерки прошедшей эпохи на современных дам - бесполезная трата времени и нервов...