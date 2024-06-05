В Петербурге временно изменили маршрут автобуса №10

Из-за невозможности проехать по Вознесенскому проспекту В Петербурге временно изменена трасса автобусного маршрута №10 в связи с невозможностью проезда по Вознесенскому проспекту, сообщили сегодня в пресс-службе «Организатора перевозок».
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