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Петербургский дневник

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В Петербурге временно изменили маршрут автобуса №10

В Петербурге временно изменили маршрут автобуса №10

Из-за невозможности проехать по Вознесенскому проспекту В Петербурге временно изменена трасса автобусного маршрута №10 в связи с невозможностью проезда по Вознесенскому проспекту, сообщили сегодня в пресс-службе «Организатора перевозок».

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