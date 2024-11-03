Экс-глава регионального минобразования Кротт назначен первым проректором ОмГПУ. Ранее этой должности в вузе не было.
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Экс-глава регионального минобразования Кротт назначен первым проректором ОмГПУ. Ранее этой должности в вузе не было.