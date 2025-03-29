Алабуга пляжында трибуналар һәм фуд-корт булачак

Алабугада яр буенда территорияне комплекслы төзекләндерү буенча масштаблы эшләр дәвам итә. Алабуга муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең төзелеш буенча урынбасары Ринат Шәйхлисламов хәбәр иткәнчә, хәзер объектта берничә төп проект гамәлгә ашырыла.
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