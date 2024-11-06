«Внешность была бы совсем другой»: какой секрет молодости скрывает Саша Савельева

Певица Саша Савельева не один раз входила в списки самых красивых людей Москвы. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о внешности 40-летней артистки — на ее взгляд, хорошо ли выглядит для своих лет певица, молодо или нет? Делала ли операции или косметологические процедуры? Сколько могла отдать за процедуры и меняла ли что-то в себе? Или это натуральная красота? «Сама Саша Савельева любит подчеркивать, что она не прибегала к пластике и даже ботоксу.