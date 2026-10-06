Газовые хранилища Европы заполнены лишь на 73 процента, а при текущем потреблении топлива хватит примерно на два месяца.
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Они (Европа) держат фишку - НЕ купим Росс газ. Нам бы держать РФ фишку - НЕ продадим Европе газ. Даже через третьи страны.