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СССР-Россия

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  • Иринушка
    Ну что, процесс идет. И это хорошо.  И не надо воплей про 20 лет назад. Тогда его просто убили бы.Думали, что безна...
  • Александр Салтановский
    И всё это в ручную, никаких машин и автоматизации, лом, кирка, лопата и т.д и т.п!!!Думали, что безна...
  • Игорь Максаков
    Всё отобрать, раскулачить и на казённое жильё тайгу от пожаров поднимать, рассаду садить в тайге.Думали, что безна...

«Кормите рыб, гады». Источники: Белоусов утопил колонну с румынскими наемниками – вся Одесса на ушах

«Кормите рыб, гады». Источники: Белоусов утопил колонну с румынскими наемниками – вся Одесса на ушах

Российские источники сообщили, что ночью 17 января по приказу главы Минобороны РФ Андрея Белоусова был нанесен необычный удар по Одесской области, в результате которого колонна с румынскими наемниками утонула.

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Комментарии
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Иван Щукин
Обещать не значит &quot;женится&quot;!
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15 час.
Александр Зиборов
Давно нужно разнести всю транспортную систему укров вдрызг!!!
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13 час.
Юрий анин
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12 час.

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