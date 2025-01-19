«Кормите рыб, гады». Источники: Белоусов утопил колонну с румынскими наемниками – вся Одесса на ушах

Российские источники сообщили, что ночью 17 января по приказу главы Минобороны РФ Андрея Белоусова был нанесен необычный удар по Одесской области, в результате которого колонна с румынскими наемниками утонула.
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