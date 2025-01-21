Трамп: слово пошлины является одним самых красивых слов в языке

Пошлины являются одним из самых красивых слов в языке и располагаются на четвертом месте после слов Бог, религия и любовь, заявил президент США Дональд Трамп 20 января в выступлении перед своими сторонниками после церемонии вступления в должность.
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