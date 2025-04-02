Марочко: ВСУ сбежали с позиций после трехдневных боев у Новой Кругляковки

Подразделение Вооружённых сил Украины, не дождавшись замены, покинуло свои позиции в районе населённого пункта Новая Кругляковка в Харьковской области после трёх дней боевых действий с российскими войсками, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии