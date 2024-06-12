Россияне отреагировали на новое обращение Орбакайте к народу

Многим не понравился тон, с которым говорила знаменитостьПевица Кристина Орбакайте устала от многочисленных слухов вокруг своей персоны, поэтому впервые за два года молчания решилась обратиться к народу с речью.
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