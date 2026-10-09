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ИА Регнум

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Минфин США по указу Трампа выдаст лицензию на поставки дизельного топлива из РФ

По распоряжению президента США Дональда Трампа американский минфин выдаст временную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

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