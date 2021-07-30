Сотрудников кинотеатров, фитнес-центров и курьеров обяжут привиться от ковида

Работники этих сфер обязаны привиться от ковида к 1 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции».
Работники этих сфер обязаны привиться от ковида к 1 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции».
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