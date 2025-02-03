Глава киевского режима Владимир Зеленский после высказываний американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре в Киеве и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о необходимости проведения выборов в этой стране превратился в обычного гражданина.
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