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Дубинский: после заявлений Карлсона и Келлога Зеленский стал обычным гражданином

Дубинский: после заявлений Карлсона и Келлога Зеленский стал обычным гражданином

Глава киевского режима Владимир Зеленский после высказываний американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре в Киеве и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о необходимости проведения выборов в этой стране превратился в обычного гражданина.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Не обычным гражданином, а мошенником выдающем себя за президента. У него есть сообщники...
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